شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشكل الصوديوم الموجود في المياه المعبأة خطراً على الصحة؟.. «الغذاء والدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة لا يُشكِّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية.

وقالت الهيئة: إن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.

وأوضحت الهيئة، أنه في حال تجاوز كمية الصوديو في مياه الشرب المعبأة 20 ملجم/لتر يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خصوصاً في الحالات المرضية التي تستلزم نظام غذائي قليل الصوديوم.