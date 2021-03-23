هل يشكل الصوديوم الموجود في المياه المعبأة خطراً على الصحة؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة لا يُشكِّل أي قلق على صحة المستهلك الذي لا يُعاني من أي مشاكل صحية.
وقالت الهيئة: إن مياه الشرب المعبأة تحتوي على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بالموجودة في العديد من المنتجات الغذائية.
وأوضحت الهيئة، أنه في حال تجاوز كمية الصوديو في مياه الشرب المعبأة 20 ملجم/لتر يجب أخذ ذلك في الاعتبار ضمن مصادر الصوديوم، خصوصاً في الحالات المرضية التي تستلزم نظام غذائي قليل الصوديوم.
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