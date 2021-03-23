عشرة قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية

الكويت - هبة التوبجي - قُتل عشرة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار عصر الإثنين داخل متجر في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا باستثناء هوية الشرطي القتيل ويدعى إريك تالي (51 عاماً).

وقالت ماريس هيرولد رئيسة شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي إنّ “10 قتلى سقطوا في مكان الحادث، بينهم أحد عناصرنا… الشرطي تالي الذي لبّى نداء الاستغاثة – لقد كان أول من وصل إلى مكان الحادث – وقد قتل جرّاء إصابته بالرصاص”، منوهّة بما قام به من “عمل بطولي”.

ووفقاً للسلطات فإنّ مسلّحاً أطلق النار عصر الإثنين في سوبرماركت “كينغ سوبرز” في المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم من دنفر عاصمة الولاية، قبل أن تعتقله الشرطة.