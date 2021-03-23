شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن تزييف العملات في الرياض وبحوزتهم 500 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، امتهنوا تزييف العملات النقدية وترويجها.

وأوضحت شرطة الرياض، أنه بعد توفر معلومات مؤكدة لدى الجهات المختصة بقيام أشخاص بترويج العملات المزيفة، وضع رجال البحث الجنائي كميناً محكماً، وتمكنوا من القبض على المتهمين داخل وحدة سكنية شرق مدينة الرياض.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين هم مواطنيْن ومصري وسوداني الجنسية، وعُثر بحوزتهم على مبالغ نقدية مزيفة تقدر قيمتها بـ500 ألف دولار أمريكي، فيما جرى إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.