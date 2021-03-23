"حتى الـ8 مساء اليوم"... تحذير جوي من الأرصاد المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - ووجهت الهيئة "إنذارا جويا عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الدقائق والساعات القادمة وذلك حتى الساعة 8 مساء من اليوم الثلاثاء 23 مارس"، بحسب موقع "المصري اليوم".

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ولفتت الهيئة إلى أنه "نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية".

وأكدت أن هذا المنخفض يؤدي إلى "نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح من 40 الى 50 كلم في الساعة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة".