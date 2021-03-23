الرئيس اللبناني يوضح حقيقة "النص الذي وزعه الحريري على وسائل الإعلام"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، قال عون: "إن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري يعود إلى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع".

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وأوضح البيان أن "النص الذي أرسله أمس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي وزّع بعد ظهر اليوم مرفقاً ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية "نموذجاً للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته".

​وكان موقع "النشرة" اللبناني قد نقل عن مصادر له أن عون يعتزم توجيه رسالة إلى المجلس التشريعي ليشرح له ما حدث خلال الساعات الماضية من خلال لقائه مع الحريري حول تأليف الحكومة.

وقالت المصادر إن عون سيطلب من المجلس إيجاد مخرج للأزمة، أو إعطاء صلاحية استثنائية للحكومة المستقيلة للموافقة على موازنة العام الحالي 2021.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد أصدر بيانا أكد فيه أن عون كان ومنذ بدء مشاورات تشكيل الحكومة يصر على حصوله على الثلث المعطل في تشكيلها.

وأكد بيان الحريري أنه يأسف لإصدار المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا لتضليل الشعب، وتزوير الحقائق والوثائق.

يشار إلى أن الخلاف السياسي بين معسكري الحريري وعون قد تصاعدت حدته بعد فشل لقائهما الأخير في الوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة.

وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن "رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً".