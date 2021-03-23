شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية المخالفة بنسبة 60% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف العديد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، عن ارتفاع الطلب بنسبة 60% على العاملات المنزليات المخالفات بأسعار تتراوح بين 2500 إلى 3000 ريال.

ووفقاً لـ”المدينة”، أوضح أصحاب المكاتب، أن أسباب زيادة الطلب يعود إلى قلة العرض وزيادة الطلب، بسبب تأثر بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية بجائحة فيروس كورونا وتعليق الرحلات القادمة للمملكة، كما يرجع السبب إلى تأخر المكاتب في توفير العاملات النظاميات، فضلًا عن اقتراب شهر رمضان المبارك.

ولفت أصحاب المكاتب إلى أن نسبة هرب العاملات الإفريقيات بعد استقدامهن تصل إلى 40%.

وأشاروا إلى أن أصحاب العمل يفضلون التعامل مع العمالة المخالفة، عن الشركات التي تقدم خدماتها بنظام الإيجار والزيارات المنزلية.