جوجل تكتشف عطلا فنيا أوقف تطبيقات أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرض الآلاف من مستخدمة نظام أندرويد على هواتفهم الذكية خلال الفترة الأخيرة إلى تعطل تطبيقات عدة منها جوجل بلاي وجوجل ماب.



كما لا يمكن فتح العديد من التطبيقات التي تظهر أخطاء فجأة، وهي تتضمن تطبيقات مهمة، مثل Gmail وعدد من التطبيقات المصرفية و Google Pay وغيرها.

واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر "جوجل بلاي" وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجددا.

"جوجل" تتنازل عن نصف الرسوم "المثيرة للجدل".. انتصار للمطورين

وهناك تقارير عن المشكلة في موقع DownDetector وريديت وتويتر، وتؤكد لوحة معلومات Workspace Cloud من شركة جوجل أنها على دراية بمشاكل تطبيق Gmail عبر أندرويد.

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشاكل مع الدخول لحساباتهم على "جوجل"، ولدى 47% مشاكل مع محرك البحث.

وتم رصد مشاكل في عمل الموقع أيضا في بريطانيا وفرنسا.

وأكدت شركة جوجل في بيان لها، أن أحد مكونات النظام المسمى Android System WebView تسبب في تعطل بعض تطبيقات أندرويد بالنسبة لبعض الأشخاص في الوقت الحالي، لكن عملاق البحث الإلكتروني تعمل على إصلاح الأعطال.

وقال متحدث رسمي: نحن على علم بوجود مشكلة في WebView تتسبب في تعطل بعض التطبيقات عبر أندرويد، ونحن نعمل حاليًا على التحقق من النطاق بشكل كامل ويتم إجراء إصلاح.

وإذا كنت تواجه هذه المشكلة، فإن الشيء الذي نجح مع العديد من الأشخاص هو الذهاب إلى متجر Google Play عبر جهازك وإلغاء تثبيت آخر تحديث لتطبيق نظام يسمى Android System WebView.

ويوفر هذا التطبيق عرض متصفح يشبه كروم داخل التطبيقات، ووفقًا للمطورين والمستخدمين، فإن العديد من الأخطاء التي يراها الأشخاص تشير إلى أن المشكلة موجودة هناك.