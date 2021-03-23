"النفط" العراقية تكشف عن عدد السيارات التي تحولت إلى منظومة الغاز

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة ل‍وزارة النفط علي عبد الكريم الموسوي، ونقلتها "السومرية نيوز".

وقال الموسوي إن عدد السيارات التي تعمل بمنظومة الغاز بلغ 17 ألف سيارة، مضيفا أن ما يقارب من 80 إلى 100 سيارة تضاف لهذا العدد شهريا".

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وأشار المسؤول العراقي إلى أن "هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التحويل لمنظومة الغاز".

وكشف أن سعر المنظومة يبلغ 500 ألف دينار (نحو 342 دولارا)، مع صيانة مجانية لمدة عام كامل، مشيرا إلى أن "المنظومة من مناشئ عالمية رصينة إيطالية وتركية".

وقال إنه تم تقديم تسهيلات للمواطنين من خلال بيع المنظومة بالتقسيط بدفع 50 ألف دينار شهريا (35 دولارا) من دون فوائد وبشكل ميسر.

وتابع الموسوي أن "إجراءات الدفع بالتقسيط ميسرة جداً بوجود كفيل، فإذا كان هذا الكفيل من وزارة النفط تكون كفالته من دون صحة صدور، كما يمكنه كفالة 10 أشخاص، أما إذا كان الكفيل موظفا في وزارة أخرى فيكون بتأييد وصحة صدور ترسل بيد المعتمد في اليوم ذاته".

وأكد استعداد الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز لإضافة منظومة الغاز لجميع السيارات التي تعمل بمنظومة البنزين في العراق، حيث بلغ عدد الورش 24 ورشة، بالإضافة إلى وجود من 45 إلى 50 منفذاً منتشراً في بغداد والمحافظات.

ونفى الموسوي صحة ما يتردد بشأن خطورة منظومة الغاز وإمكانية تعرضها للانفجار.

وقال في هذا الصدد: "هذه المخاوف دخيلة وليس لها أي صحة، خاصة وأن المنظومة تتحمل درجة حرارة 70 درجة مئوية ولا تشكل ضرراً، والدليل السيارات الحكومية التابعة للوزارة والتي تعمل منذ ثلاث سنوات، خاصة في سيارات (البيك آب) التي توضع المنظومة في حوض السيارة المكشوف والذي يتعرض للحرارة بشكل مباشر، ولم يحدث أي خطر مما ذكر من شائعات".