"مفاجآت مؤلمة وتحول خطير"... راغب علامة يثير الجدل على "تويتر"

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب راغب على حسابه على "تويتر" الذي يتابعه فوق الـ6 مليون، معلقا على ما يمر به لبنان حاليا، مشيرا إلى أن "لبنان ذاهب إلى المجهول".

وجاء في تغريدة صاحب "عاشت الأسامي يا بيروت": "لا حكومة اليوم كما كان متوقعا، الآن لبنان ذاهب إلى المجهول، قد يكون هناك مفاجآت مؤلمة وتحول خطير! والآتي قد يكون أعظم، يا رب لا تهجر سما لبنان وتتركوا للبوم والغربان".

​وفشل الاجتماع الذي عقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس الاثنين، في اتفاق على تشكيل الحكومة.

ويعد هذا الاجتماع الـ 18 منذ تكليف الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية، وقال الحريري عقب الاجتماع: "الرئيس عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية معطلة في الحكومة، وأرسل لي، أمس، تشكيلة تتضمن ثلثا معطلا لفريقه وطلب مني أن أعينهم، ولكني لم أقبلها لأنها ضد الدستور".