قتيل وجرحى إثر تفجير يستهدف شرقي العاصمة العراقية بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب المصدر، فإن الانفجار وقع بواسطة دراجة نارية في تقاطع بغداد الجديدة قرب أفران الدرويش، ماأسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا في المنطقة التي تضم سوق بغداد الجديدة الذي يعتبر من كبرى الأسواق الشعبية في العاصمة.

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في أعقاب القضاء على التنظيم الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".