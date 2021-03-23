رئيس الوزراء المصري في الأردن  للمشاركة في أعمال اللجنة العليا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، غادر مدبولي، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

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وسوف يشارك رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ومن المنتظر أن يكون على جدول أعمال الدورة الحالية، عدد من الملفات والموضوعات من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها.

وسوف يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوفد المصري يضم 11 وزيرا هم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وبجانب الوزراء، يضم الوفد رئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تعتبر أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على جميع المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 28 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل جميع العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.