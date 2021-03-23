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تونس... تخلف كبار السن عن حملة تلقيحهم ضد كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت مسؤولة بوزارة الصحة التونسية، عن غياب كبار السن عن حملة التلقيح، حسب موقع إذاعة موزاييك التونسية.

وقالت مديرة الصحة الوقائية بالوزراة، نفيسة الصغير، إن عملية التلقيح تسير بوتيرة جيدة، إلا أن كبار السن الذين يبلغ عمرهم 75 عاما يغيبون عن حملة التلقيح.

وسجلت تونس أمس 217 إصابة مؤكدة بفيروس ، و23 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 245923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8569 وفاة. 

© Sputnik / M.HASSAN

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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