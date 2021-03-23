خبيرة روسية تكشف عن شرط أساسي بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بشينيشنايا خلال تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "اللقاح يساهم برفع الأجسام المضادة ويُفترض أن يبقى لوقت طويل وبدرجة كافية".

وأضافت الاختصاصية بالقول: "الشيء الوحيد الذي لن يحصل هو التلقيح مرة أخرى باللقاح لأنه بذلك سيتم حقن الفيروسات الغدية، التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة ذاتها وبالتالي ستقضي على المفعول".

وتابعت بالقول: "إذا قمنا مرة أخرى بالتطعيم بنفس اللقاح على سبيل المثال بعد عامين بنفس التركيب الدقيق، فربما يتم تدمير مكونات اللقاح بالفعل بواسطة تلك الأجسام المضادة التي يمكن تخزينها في جسدنا".

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وأوضحت بشينيشنايا أن إعادة التطعيم ستكون ممكنة بلقاحات أخرى ضد فيروس كورونا ومن أبرزها لقاحات روسية أخرى مثل "كوفي فاك" و"إيبفاك كورونا".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحداً من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تناقصا كبيرا بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.