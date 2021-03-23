العراق... إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" شرقي الأنبار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" العراقي: "الحشد الشعبي والجيش، أطلقا عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" شرق الأنبار".

واضاف البيان، أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء السابع للحشد الشعبي والجيش (فق10) لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.