نقابة الممرضين الأردنية ترفض استقدام ممرضات للعمل في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وتؤكد النقابة أنها لن توافق على استقدام أي ممرضة للعمل في البلاد، طالما هناك ممرض واحد أو ممرضة عاطل عن العمل، حسب موقع "عمون" الأردني.

واستنكر مجلس النقابة في بيان له الهجوم عليه، مبينا أنه لدى الأردن ممرضات يكفين سوق العمل، وآلاف من الممرضين أيضا.

وحسب النقابة، يرفض القطاع الخاص دفع 500 دينار أردني للممرضة، في حين يريد استقدام ممرضات من الخارج ويدفع لهن حتى 1500 دينار.

وأشار بيان للمجلس إلى أن مستشفيات القطاع الخاص في الأردن أقالت عددا كبيرا من الممرضات مع بداية جائحة كورونا.