شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انطلاق عملية أمنية لملاحقة الدواعش شرق الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شرق الأنبار.



وذكر الإعلام الأمني التابع للقوات الأمنية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن الجيش أطلق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق الأنبار، وأن العملية تمت بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.

فى السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن طيران التحالف الدولي دمر 39 وكرا ارهابيا في نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء، إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات جوية بلغت 18 ضربة استهدفت جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.

وأوضح البيان، أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 39 وكراً للإرهابيين.