تتوه كلماتي عندما أكتب لها

الكويت - هبة التوبجي - امي الغالية، دائماً عندما أُفكر في الكتابة عنكِ وأهم لفعل ذلك، أتوه فيما أكتب وأعجز عن الكتابة، لأنني لا أستطيع أن أصفك بحروف وكلمات، لأنكِ بلا شك فوق الوصف، قد لا أستطيع وصف تلك الكثير من المواقف والوقفات التي وقفتيها بجانبي ومسيرتك المِعطاءة والعظيمة ودائماً أبقى حائرةً أمامها ولا أستطيع أن أصفها ولو بكلمة.

مثلاً على صعيد الداء والدواء:

سهرتِ يا والدتي الليالي على مرضي، ترددتِ مراراً وتكراراً بلا ملل ولا كللِ على المستشفيات من أجلي، أصبحتِ وكأنك ممن يعملون في المستشفى، لديك معرفة بالأدوية، وحتى الطلاب المبتدئين يأتون إليك للسؤال والاستفادة وأخذ الخبرات منكِ، لأنكِ تعيشين تجربة مع طفلتك التي تُعاني من إحدى الأمراض المزمنة.

أعتقد ان لو تحدثت جدران المستشفى، والمرافق، والأبواب، والغرف لروت قصة أُم مكافحة، عاشت رحلةً مع طفلتها، ف لا يوجد كلماتٍ تصف هذا الشي العظيم الذي حقاً تعجز الكلمات والجمل عنه.

وعلى صعيد الدراسة

لم تقفِ مكتوفة الايدي بل أخذتِ بيدي نحو طريق العلم، ووقفتِ معي في جميع مراحلي الدراسية حتى أنهيتها، وفعلتِ مثلما كُنتِ تفعلين على أروقة المستشفى،

ف كُنتِ خير مثالٍ لأم جاهدت لتوفير حياة طبيعية لطفلتها، وكان الجميع يشيد بك وب تعاملك، وتربيتك، وترسيخ، قيم التربية والعطاء، وزرع الثقة في جميع أبناءها.

كنتِ دائماً تحثيني أنا وأخوتي أن نواصل مسيرتنا التعليمية، حتى أصبحنا في تلك التخصصات المرموقة التي إقتنصناها بجهودكِ العظيمة، وجهودنا التي كانت بفضل الله ثم بفضلك.

وعلى صعيد الحياة العامة

كُنتِ خير مثال للصديقة الوفية مع أبناءها، فأنا والله لم أكتب هذه الكلمات للبحث عن المديح، او الإطراء الجميل، ولكن والدتي خير صديقةٍ لنا، فلا نتردد باللجوء إليها لإخبارها ما يحدث لنا، من مواقف خاصة، أو أسرار تخصنا، أو حتى مجرد أحاديث لا تمت للسر بصلة، والدتي كنتِ لنا السند بعد الله في هذه الحياة، وحتى عند وفاة والدي لم تضعفي ولم تنكسري بل كنتِ قوية، استمدينا منكِ تلك القوة.

علمتينا مواصلة حياتنا عندما تعثرنا، وكان الفقد كبيراً بالنسبة لنا، أذكر في تلك الموقف أعطيتِ الحزن حقه، ولكنك لم تستلمي، بل قمتِ ونهضتِ هذا الحزن حتى تلاشى، وفتحتِ ستار الأمل والشروق معلنةً حياةً جديدة، تعلمنا من تلك النهضة ان الموت محتوم على الإنسان، وأنه لا فرار من الموت، وأن نجعل والدنا حاضراً بقلوبنا، وأن نذكره بالدعاء، والصدقات، لا بالبكاء والنياح، جعلتينا رغم ما حصل نواصل تعليمنا، وحياتنا، وتخرجنا من مراحلنا ومجالاتنا المرموقة بتقديراتٍ ممتازة، وحتى إحدى أخواتي حصلت على مرتبة الشرف الأولى آنذاك، وكان هذا كله بفضل من الله، ثم بفضل أم عظيمة مثلك، كافحت من أجل فلذات أكبادها.

على صعيد التعامل والأخلاق

كُنتِ ولا زلتِ تحثيننا على الصدق، والأمانة، في التعامل مع الآخرين، وتعليمنا وتهذيبنا لـ الذوقيات العامة، ف سرنا على نهجك، فأنتِ يا والدتي الكريمة، لم تكذبي بيوم، وكنتِ تصدقين حتى في مزاحك، ولم تغتابي في يوم، ولم تتكلمي في أعراض الآخرين، وتمنعين عننا هذا الحديث الذي يعتبر لهواً عن حياتنا الحقيقية.

كُنتِ تُركزين في حياتك، وحياة أبناءك، والحرص على تعليمهم، وكيف تجعلين حياتهم حياةً مثالية، ف علمتينا التركيز على حياتنا، وليس على حياة الآخرين.

كُنتِ تعرضين عن الجاهلين، ومن يتحدثون وكأنهم في غير عقولهم، فأخذنا هذا الدرس العظيم، الا وهو الإعراض عن الجاهلين والسفهاء.

كُنتِ ولا زلتِ تردين الإحسان بالإساءة، فتعلمنا رد الإحسان بالإساءة، ومن أساء لنا نتجاهله.

علمتينا صلة الأرحام والأقارب، علمتينا عدم التدخل بالغير وعدم السؤال فيما لا يخصنا.

تجعليننا نعبر عن ارائنا وتسمعين لنا وتعطيننا مساحة للتعبير والنقاش وبهذا زرعتِ الثقة وطلاقة الحديث وحسن التصرف في حياتنا.

أخيرا:

كم أنا فخورةً بأن والدتي عظيمة، وراقية، وذات دين، وأخلاق عالية، وأن كل من رأى أخلاقياتنا تمنى أن تكوني والدته، ودعا لمن علمتنا قيم الدين، والأخلاق.

شكراً والدتي الراقية على كل شي.

حفظك الله من كُل شر وأدامك ذخراً لنا.

اقبلي هذه الكلمات من ابنتك التي كانت بالأمس صغيرة وتحملينها بين يديك فـ أصبحت اليوم شابة وكاتبة متمكنة استطاعت أن تخُط تلك العبارات التي تروي مسيرتك العظيمة.

كتبه

الصحفية/نوير سعود الحارثي