شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاحنات تسير دون إضاءة خلفية وحواجز سلامة على طريق «الرياض – شقراء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من مخالفات قائدي الشاحنات بالرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “طرق الرياض” على تويتر، شاحنات تسير ليلاً على طريق الرياض – شقراء، تسير بلا إضاءة خلفية وبلا حواجز سلامة كافية، مُعرضة حياة الآخرين للخطر.

وطالب المغردون بضبط قائدي هذه الشاحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

وكان المرور، قد ألزم كل شاحنة يزيد وزنها على 3,5 أطنان بتركيب حواجز السلامة، فيما تبلغ غرامة المخالفين 5 آلاف ريال لمن لم يلتزم بالقرار، و 40 آلاف ريال لعدم الطابقة .