شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد فترة زمنية مُحددة بين التطعيم بلقاح «كورونا» والتبرع بالدم؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تُحدد الوقت الزمني بين التطعيم بلقاح كورونا والتبرع بالدم.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه وبشكل عام بما أنه لم يوجد فيروس حي، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحياً لذلك ولا يوجد ما يمنع.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لتفادي انتشار فيروس كورونا.