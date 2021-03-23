شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: عواصف ترابية على الجوف وحائل والقصيم والشمالية وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاط لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، الرياض مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة .

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

نشاط للرياح

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الثلاثاء 1442/8/10هـ نشاطاً للرياح من شبه قوية إلى قوية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ومكة وشمالي المدينة وحائل وعلى الساحل الشمالي من البحر الأحمر مع موجات غبار من خفيفة لمتوسطة -إلا أن يصرفها الله- .

واختتم الحصيني تغريدته ناصحاً : ” من لديه أغنام في المناطق المذكورة ضعوها في الشبك، وغرف نوم وخيام ثبتوها” .

وهذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد ترتفع سرعة هباتها .

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء :