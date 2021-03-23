بالخطوات.. طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم المزعجة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم مثل إشعارات “جهازك مخترق، أو جهازك غير محمي أو يحتاج صيانة”.
وأشار إلى أن هذه الإشعارات أو الرسائل أضيفت للهاتف من أحد المواقع الخاصة بالمسلسلات والأفلام.
وكشف الرشيد عن طريقة حل هذه المشكلة سواء في الإصدار القديم أو الجديد من خلال الخطوات التالية:
- تدخل إلى الإعدادات
- تقويمات مشتركة
- تضغط عليها
- تضغط على حذف الحساب
- وبعدها يحذف التقويم المشترك
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