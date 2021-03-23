شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم المزعجة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد طريقة حل مشكلة إشعارات وتنبيهات التقويم مثل إشعارات “جهازك مخترق، أو جهازك غير محمي أو يحتاج صيانة”.

وأشار إلى أن هذه الإشعارات أو الرسائل أضيفت للهاتف من أحد المواقع الخاصة بالمسلسلات والأفلام.

وكشف الرشيد عن طريقة حل هذه المشكلة سواء في الإصدار القديم أو الجديد من خلال الخطوات التالية: