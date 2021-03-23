عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تخفض سعر هاتفها الرائد Galaxy S21 Ultra

الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365

يعد هاتف سامسونج Galaxy S21 Ultra الجديد نسبيًا رائداً مميزًا للغاية في عائلة الهواتف الذكية ”S“ الرئيسية من سامسونج، ويبلغ سعره الأساسي 1199 دولارا أمريكيا.



واليوم، خفضت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سعر هاتفها الرائد ”Galaxy S21 Ultra“ بسعة تخزين 128 جيجابايت إلى 900 دولار، ليكون سعره أقرب إلى هاتف سامسونج القياسي من سلسلة S21.

جدير بالذكر، أنه قد تم تصميم هاتف Galaxy S21 Ultra ليكون الرائد الذي لا يقبل المساومة من سامسونج، كونه يوفر للمستخدم أداء سريعا وشاشة زاهية وإعدادات كاميرا استثنائية مع خيارات تكبير متعددة، مع دعم قلم S Pen لمساعدتك في تدوين الملاحظات، مما يجعله أحد أكثر الهواتف المميزة التي رأيناها، خاصة إذا كنت مصورًا متنقلًا ناشئًا.

وبالنسبة للمواصفات، يتم تشغيل Galaxy S21 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 888 SoC الرائد من Qualcomm مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين.

كما يبلغ حجم الشاشة 6.8 بوصة وتتميز بدقة QHD + (3200 × 1440)، يحتوي الهاتف الذكي على هيكل معدني وزجاجي ممتاز (على عكس بعض أعضاء سلسلة Galaxy S21)، كما يأتي الجهاز مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميغابكسل مع تقريب بصري 100x.

يذكر أن Galaxy S21 Ultra هو العضو الوحيد في العائلة الذي يدعم قلم S Pen، مما يجعله بديلاً جيدًا بشكل معقول لجهاز Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra.