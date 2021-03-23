شكرا لقرائتكم خبر عن المواصفات توضح أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر حسابها في “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أهمية بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية. وأكدت الهيئة أن وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية، يساهم في الحد من الهدر في استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة.

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