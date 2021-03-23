شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحد أبطال الحد الجنوبي يُنقذ قطة من الموت عطشاً بعد هلاك أمها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” حالة إنسانية رائعة بطلها أحد أبطال الحد الجنوبي. وأظهر الفيديو المتداول جندياً ينقذ قطة صغيرة من الموت المحقق بعد أن هلكت أمها بسبب الجوع والظمأ. وبدت القطة الصغيرة والظمأ والجوع ينهكانها، الأمر الذي دفع الجندي لسقيها من المؤونة الخاصة به، وأثار الموقف الإنساني للجندي إعجاب المواطنين والمغردين.

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