الصحة المصرية تزف بشرى سارة بشأن التطعيم بلقاح كورونا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - قال الدكتور علاء عيد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للطب الوقائي، إن بلاده استلمت ما يقرب من 730 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وأضاف في تصريحات خاصة لنشرة "السادسة" عبر فضائية "التلفزيون المصري"، مساء اليوم الاثنين: "مستمرون خلال الأيام القليلة المقبلة في تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وقال المسؤول إن "الوزارة تستهدف تطعيم ما يقرب من ربع مليون شخص هذا الأسبوع، بجانب من تم تطعيمهم سابقًا".

وأكد مساعد الوزيرة أنه "سيتم مضاعفة مراكز التطعيم ضد كورونا، البالغ عددها حاليًا 40 مركزًا، أكثر من مرة في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وقال إن الدولة بدأت بتطعيم الأطقم الطبية، الفترة الماضية، ثم دشنت موقعا لاستقبال طلبات التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشدد على أنه مع وصول الشحنات المتعاقد عليها سيتم فتح باب التطعيم للفئات كافة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في مؤتمر صحفي عقدته مع السفير الصيني في مصر اليوم الاثنين، إن "مصر تسلمت من دولة الصين 600 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفارم"، كهدية".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشحنات توفرت في وقت مهم من أزمة فيروس كورونا، وأن الأمر لا يتوقف فقط على اللقاحات، بل قامت شركة علي بابا الصينية بتوفير مستلزمات طبية لمصر خلال فترة جائحة كورونا.

وقالت الوزيرة إنه سيتم التفاوض مع السفير الصيني في مصر على شراء جرعات أخرى من اللقاح خلال الفترة المقبلة.