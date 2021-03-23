"نجونا من الموت"... إعلامي يكشف ما تعرض له إبراهيم عيسى

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب الصحفي والباحث في شئون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" تدوينة جاب بها: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".

و"مختلف عليه" برنامج تلفزيوني، يهتم إبراهيم عيسى فيه بإبراز أوجه الاختلاف على المسألة الواحدة في الدين الإسلامي، ويعرض على إحدى القنوات الأمريكية الناطقة بالعربية.

ومن جانبه طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم عيسى، خلال حلقة الاثنين من "حديث القاهرة"، وأكد على أن صحة عيسى جيدة، ولم يصب، كاشفا أنه استكمل تصوير الحلقة.