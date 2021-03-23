شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الصحة المغربية: أكثر من 4,2 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و264 ألفا و761 شخصا حتى اليوم الاثنين.

وأضافت المنظمة - في بيان - أن 593 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية .. في حين أن مليونين و516 ألفا و 742 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند ،و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.