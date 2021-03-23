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‏الصحة المغربية: أكثر من 4,2 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح بلغ 4 ملايين و264 ألفا و761 شخصا حتى اليوم الاثنين.

وأضافت المنظمة - في بيان - أن 593 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية .. في حين أن مليونين و516 ألفا و 742 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند ،و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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