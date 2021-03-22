شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد الأماكن التي يُمنع التوقف بالمركبات فيها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، الأماكن التي يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها.
وتشمل هذه الأماكن ما يلي:
• الجسور
• عرض الطريق أو في منتصفه
• ممرات المشاة
• أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات
• على بعد 15 متر أو أقل من منعطف
• على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس
• الأرصفة المخصوصة لسير المشاة
• عكس اتجاه السير
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