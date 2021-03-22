شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحدد ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية والطبية والأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تأخذ الشركات الموافقة منها قبل الدعاية والإعلان عن المنتجات الغذائية والمنتجات والأجهزة الطبية والأدوية والمبيدات والأعلاف.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه لا يجوز للشركة الإعلان عن المنتج إلا بعد إدراجه وتسجيله في الهيئة، كما يجب ألا تحمل الدعاية والإعلان عبارات مضللة.

وشددت على ألا يحتوي الإعلان والدعاية على إدعاءات غير معتمدة لدى الهيئة أو عبارة تمس المنتجات الأخرى، بجانب إخطار الهيئة قبل نشر الإعلان والدعاية بمدة لا تتجاوز 12 ساعة.