شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذيرية من الصحة: تجنب هذا التصرف مع الآخرين حتى لا تصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، من تصرف خاطئ وشائع بين المواطنين والمقيمين ويمكن أن يكون سببا في انتقال عدوى كورونا.

وشددت الصحة عبر حسابها على “تويتر” على ضرورة عدم الإهمال في استخدام الأدوات والأجهزة الشخصية، بما يمكن أن يجعلها وسيلة لانتقال العدوى.

وطالبت الجميع بالحرص على عدم ملامسة الآخرين للأغراض الشخصية والأجهزة الخاصة، خاصة عند إبراز التصاريح.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين ، تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 387 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.