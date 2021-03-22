أعلى حصيلة يومية لفيروس كورونا في سوريا مع دخوله اليوم الأول من عامه الثاني

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء في سوريا، تقريرا عن الوضع الصحي المتعلق بفيروس كورونا في البلاد، وجهت فيه الأنظار على هذه المراحل.

وبحسب الوكالة، سجلت البلاد أمس الأحد أعلى حصيلة لها بواقع 171 حالة، في سجلات وزارة الصحة، التي أعلنت عن أول حالة في الـ 22 من آذار 2020.

وأشارت الوكالة إلى أنه بين شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، سجلت الوزارة منحنيين تصاعديين ورصدت منذ الربع الأخير لشباط الجاري زيادة في عدد الإصابات.

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وتزامناً مع المنحنى التصاعدي الثاني في أكتوبر الماضي، نوهت الوكالة إلى أن وزارة الصحة "وضعت مشفى طوارئ بدمشق في الخدمة وغرفة إدارة طوارئ لتنظيم حركة سيارات الإسعاف التي تنقل مرضى كورونا".

وبحسب "سانا" طبقت وزارة الصحة خطة الطوارئ في المشافي لمرتين الأولى في الثاني من ديسمبر حيث طلبت الوزارة إيقاف العمليات الباردة في المشافي واستمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام والتوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا، والثانية في السادس من مارس الجاري، حيث طلبت من المشافي الاستعداد للانتقال إلى خطة الطوارئ في حال الحاجة، قبل أن تعلن في العشرين من الشهر الجاري إيقاف العمليات الباردة في عدد من مشافي دمشق وتجهيز أحدها لمرضى كورونا.

يذكر، أنه في فبراير/ شباط الماضي، سجلت سوريا لقاح "سبوتنيك V" الروسي، لاستعماله على أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة عن بدء إعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للكوادر الصحية الأكثر تعرضاً للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل مع أولوية للفئة العمرية الأكبر.