الملك محمد السادس يعين زينب العدوي كأول امرأة لرئاسة المجلس الأعلى للحسابات

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان للقصر الملكي المغربي، نقلته وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن محمد السادس "زوّد الرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، بتوجيهاته قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة".

وأوضح البيان أن "تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة يأتي بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، والذي خلص إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس".

وأضاف البيان أنه "أخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك".