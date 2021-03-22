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السعودية تعلن نجاح إطلاق القمر الصناعي "شاهين سات"

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" ، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أعلنت أنه تم إطلاق القمر الصناعي من قاعدة "بايكونور" في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي "سويوز 2".

© REUTERS / AMIR LEVY

ويحمل القمر السعودي تلسكوب فائق الدقة وتقنيات لتتبع السفن البحرية، وتصل دقته إلى 0.9 متر ولا يتجاوز وزنه 75 كغ.

وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أنس الفارس، إن إطلاق القمر "شاهين سات" يجسد الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير .

ولفت إلى أن المدينة عملت على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التي توفر خدمات التصوير والاستطلاع وأنها أطلقت خلال العشرين عاما الماضية 17 قمرا صناعيا.

وأوضح الفارس أن القمر السعودي تم تطويره بواسطة فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، مشيرا إلى أنه يوفر صورا فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية في المملكة.

ولفت إلى أنه يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

© Sputnik / Mohamed Hassan

السعودية 2030 والتحرر من النفط

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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