شركة "أسترازينيكا" ترد على ادعاءات إندونيسيا بأن لقاحها يتعارض مع الشريعة الإسلامية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال متحدث الشركة في بيان له، اليوم الاثنين، ، وفقا لما نقلته قناة "وي أون نيوز" الهندية:

"في جميع مراحل عملية إنتاج لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، لا يستخدم ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

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وكان مجلس العلماء الإندونيسي، أعلى سلطة إسلامية في البلاد، قد كتب على موقعه يوم الجمعة الماضية، أن "اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم التربسين من بنكرياس الخنزير".

ورغم ذلك وافق المجلس على استخدامه في ضوء الحالة الوبائية الطارئة، لاسيما أن إندونيسيا تواجه أسوأ تفش في قارة آسيا.

وقد أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، سابقا، أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "آمن وفعال"، وذلك في ظل تعليق عدد من الدول استخدامه بسبب احتمالية ظهور جلطات دموية لدى متلقيه.

وتلقت إندونيسيا بالفعل نحو 1.1 مليون جرعة من اللقاح، ومن المتوقع تسليم 10 ملايين جرعة أخرى في غضون شهرين.