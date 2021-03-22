مصر تستهدف تطعيم ربع مليون مواطن خلال أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عيد، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن الوزارة تستهدف تطعيم ما يقرب من ربع مليون شخص هذا الأسبوع، بجانب من تم تطعيمهم سابقا.

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وذكر أنه سيتم مضاعفة مراكز التطعيم ضد كورونا، والبالغ عددها حاليا 40 مركزا، أكثر من مرة في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه مع وصول الشحنات المتعاقد عليها سيتم فتح باب التطعيم للفئات كافة على مستوى الجمهورية.

من جانبها قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن مصر تسلمت من دولة الصين 600 ألف شحنة من لقاح كورونا المستجد "سينوفارم"، كهدية من دولة الصين لمصر.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفارم" الصينية لشراء جرعات من اللقاح، مؤكدة قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من جرعات لقاح فيروس كورونا لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

وقالت الوزيرة إنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفاك" الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".