شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: بيان الرئاسة اللبنانية حمل مغالطات.. وعون يصر على الثُلث المعطل بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن الجدول الذي وزعته رئاسة الجمهورية، مغاير تماما للورقة التي أرسلها إليه أمس الرئيس ميشال عون وتتضمن توزيعا للحقائب على القوى السياسية، مشددا على أن "عون" أصر في جميع اللقاءات التي جمعتهما على التمسك بحصوله على "الثُلث الوزاري المعطل" في الحكومة الجديدة.

وقال الحريري - في بيان تعقيبا على بيان رئاسة الجمهورية الصادر عصر اليوم- "بيان الرئاسة حمل مغالطات، ونكتفي بالتأكيد أنه منذ تكليفي بترؤس وتشكيل الحكومة، وبدء الاجتماعات مع الرئيس ميشال عون، كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثُلث المعطل، وهذا الأمر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما أصبح معروفا لدى كل اللبنانيين".

وأضاف الحريري: "إلا أن الأمر المستغرب وغير المقبول أن تعمد رئاسة الجمهورية إلى توزيع جدول لا يمت بصلة الى ما أرسله الرئيس عون إلى رئيس الوزراء المكلف أمس، زاعمة أنه الجدول المرسل واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الأوراق كما وصلت أمس من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف".

وأرفق الحريري ببيانه صورة المغلف الذي حمل الأوراق الواردة من رئاسة الجمهورية اللبنانية ومدون عليه "من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى حضرة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري".

وحمل المغلف الرئاسي ورقة بعنوان (رئاسة الجمهورية اللبنانية – الرئيس) وتتضمن عبارات مدونة بخط اليد جاء بها: "نموذج للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة، من المستحسن تعبئته" وموقعة من الرئيس ميشال عون.

وشمل المغلق 3 جداول لصيغة تشكيل حكومة متكاملة من 18 وزيرا وآلية توزيعها على الطوائف استنادا إلى القوى والتيارات والأحزاب السياسية دون أسماء الوزراء الذين سيشغلون الحقائب، وتتضمن نوع كل حقيبة وزارية (خدمية – سيادية – أساسية – قطاعية) واسم الوزير (شاغر) واسم الحزب السياسي والطائفة، وجدول ملحق في حالة كانت الحكومة من 20 وزيرا.

وتضمن الجدول الثاني صيغة لحكومة من 18 إلى 20 وزيرا تتوزع فيها الحصص الوزارية على القوى والتيارات والأحزاب السياسية، ويرد بها حصول رئيس الجمهورية على 7 وزارات، وتيار المستقبل على 4 وزارات، والثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على 4 وزارات، والحزب التقدمي الاشتراكي على وزير واحد، والحزب الديمقراطي اللبناني على وزير واحد، وتيار المردة على وزير واحد، وحزب الطاشناق (الأرمن) على وزير واحد، بالإضافة إلى الحريري.

وتضمن الجدول الثالث صيغة من 22 وزيرا وفق توزيع يقوم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين (11 + 11).. أو أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية 8 وزراء، على أن يقوم في المقابل رئيس الوزراء المكلف ومعه تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله بتسمية 11 وزيرا (5 حقائب للطائفة الشيعية + 5 حقائب للطائفة السُنّية إلى جانب الحريري).