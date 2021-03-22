اكتشاف حياة مختبئة في قاع البحر بالقطب الجنوبي تحت حطام جبل جليدي!

الكويت - هبة التوبجي - اكتشف علماء أنتاركتيكا عالما تحت الأرض يعج بالحياة في أعماق الجرف الجليدي Brunt، ونشروا أول الصور من قاع البحر الغامض.

وانفصلت كتلة ضخمة من الجليد عن القطب الجنوبي في أواخر فبراير من هذا العام، ما كشف عن بيئة مخبأة تحت الجليد على مدار الخمسين عاما الماضية. وتُظهر لقطات القمر الصناعي الجبل الجليدي (A74) الذي تبلغ مساحته 490 ميلا مربعا، ينفصل عن جرف Brunt الجليدي. وتمكن الباحثون على متن كاسحة الجليد الألمانية Polarstern، من الانزلاق إلى الفجوة بين الجبل الجليدي والقطب الجنوبي لإجراء أبحاثهم. وفقا لـ”روسيا اليوم”

وصورت كاميراتهم في قاع البحر عالما رائعا من الرخويات والإسفنج وشقائق النعمان ذات المظهر الفضائي.

وكانت المخلوقات تزدهر تحت غطاء جليدي يبلغ سمكه 490 قدما (150 مترا).

وأعلن عن الاكتشافات الأسبوع الماضي، من قبل علماء من معهد “ألفريد فيغنر” ومركز “هيلمهولتز” للأبحاث القطبية والبحرية (AWI).

وقال الباحثون القطبيون في بيان: “الصور الأولى من قاع البحر تكشف عن مستوى مذهل من التنوع البيولوجي في منطقة غطاها الجليد السميك لعقود”.

وتعرض إحدى الصور المذهلة شقائق النعمان البحرية متصلة بصخرة في قاع البحر. وتتغذى هذه المخلوقات عادة على الأسماك الصغيرة.