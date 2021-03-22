شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مخزن أسلحة في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، العثور على مخزن أسلحة مدفون في منطقة المعامل ببغداد.

وذكرت المديرية ــ في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية ــ بأن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس للاعتدة مدفون في الجرايشي في منطقة المعامل، وبدأت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، التفتيش والتدقيق، وعثرت على الكدس الذي يحتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام، وتم طلب جهد هندسي لمعالجة الكدس".