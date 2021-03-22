شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين انتحلا صفة رجلي أمن لسلب 49 ألف ريال بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على مقيم ومخالف لنظام الإقامة انتحلا صفة رجلي أمن والسطو على سكن أحد العمالة وسلب مبلغ 49 ألف ريال بجدة.

وأضافت شرطة منطقة مكة، أنه جرى إيقافهما وإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة تمهيدًا لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.