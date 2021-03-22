برلماني يكشف لـ "سبوتنيك" مصير السفينة العراقية المختطفة في المياه الإقليمية الإيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد- سبوتنيك. وقال الحمامي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن: "السفينة المسمّاة "تي4" وهي سفينة قطر عراقية ولا يوجد عليها طاقم ومهمتها تقريبا كانت عملية قطر لبارج فارغ، ولكن حدثت عاصفة وانفصل البارج عن الـسفينة". ولفت الحمامي إلى أن "البارج الآن موجود في مكان آمن بدولة قطر في ميناء الرويس بينما الـسفينة "تي 4" موجودة في الجانب الإيراني".

وأكد الحمامي أن "قوات خفر السواحل الإيرانية عثرت عليها معطوبة وغير صالحة للملاحة في منطقة تقع داخل المياه الإقليمية الإيرانية شمال ميناء بوشهر بمسافة 7 أميال بحرية".

© AFP 2021 / Robert Gonzaga

وأضاف الحمامي: "إن أفراد خفر السواحل الإيرانية طلبوا من المالك العراقي القدوم لكي يسحب السفينة ويعود بها إلى العراق"، مشيرا إلى أن "الطاقم كان موجوداً في السعودية وعاد اليوم إلى العراق، وأن السفينة تعود للقطاع الخاص وليس للقطاع الحكومي".

وعن تعرض السفينة للقرصنة، بيّن الحمامي أن "القراصنة سرقوا فقط الأجهزة الملاحية والمعدات ولاذوا بالفرار، وأن خفر السواحل الإيرانية عثروا على السفينة مهجورة بعد مغادرة القراصنة".

وقال الحمامي، أمس الأحد، "إن سفينة عراقية تم اختطافها من قبل قراصنة قرب السواحل الإيرانية وتم نهب محتوياتها"، مشيراً إلى أن "القراصنة طالبوا مالك السفينة بفدية مالية لإعادتها إليه".

Yangon Police ونقل الحمامي عن مالك السفينة قوله، إن سفينته "جنحت بمحاذاة السواحل الإيرانية بنحو سبعة أميال شمال ميناء بوشهر، وأن طاقم السفينة (سوهان) أقدموا على سرقة وقود سفينته ونهب محتوياتها وأجهزتها ومعداتها، وطالبوه في تسجيل صوتي بدفع فدية مقدارها 80 ألف دولار".

وأشار الحمامي إلى أنه "سوف يرسل نداء عاجلاً لطلب النجدة من مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماس" ومقره في البحرين، ومخاطبة الجهات العراقية المعنية بالعلاقات الثنائية مع دول الجوار".