كم سيجارة يدخن رئيس شركة الدخان المصرية... إجابة صادمة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمان خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "أم بي سي مصر" إنه لا يدخن السجائر، وأكد "أنه ومجلس الإدارة بالكامل لا يدخنون".

​وأضاف أمان، ردا على استغراب عمرو أديب مقدم البرنامج، "معقولة رئيس شركة الدخان لا يدخن؟"، فقال: "أنا مش بدخن ومجلس الإدارة كله مش بيدخن... أنا كنت بشتغل في شركة منظفات قبل كده وماكنتش بغسل هدوم ولا أطباق"، وتابع: "أنا لا أشجع على التدخين ولكن بقدم خدمة للمدخن".

وتعتزم الحكومة طرح مزايدة حول رخصة جديدة لتصنيع السجائر العادية والإلكترونية بشرط مساهمة الشرقية للدخان بحصة %24 بما يعوضها عن خروج بعض شركائها الأجانب وهم فيليب موريس وبريتش أمريكان وتاباكو وشركة محلية ، وفقا لما قالته المصادر.

والرخصة الجديدة تتضمن الحق الحصري لانتاج السجائر الإلكترونية فضلا 15 مليار سيجارة عادية سنويا ترتفع إلى 50 مليار سيجارة، بحسب صحيفة "المال".

تعليقا على ذلك قال هاني أمان، إن "قيمة الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر قد تصل إلى 350 مليون دولار".

وأضاف، في حديثه مع الفضائية المصرية، "الشركة الشرقية بقالها يمكن 100 سنة تنتج سجائر، وأي سيجارة في مصر تنتج في الشرقية للدخان، والدولة استخدمت حقها ومن حق الدولة استخدام حقها وتظهر كملجأ للمستثمرين الأجانب وهي رخصة واحدة إحنا بننتجها".

وتابع:

"الدولة طلعت رخصة واستدعت الشركاء اللي معانا ومعاهم 4 شركات لطرح الرخصة الجديدة، ولو إحدى هذه الشركات حققت الشروط المطلوبة للمزايدة قد تكون واحدة منهم وبالتالي هتخرج من عندي وتنتج بره".

وأكمل: "لكن هناك شروط، فالشركة الجديدة مش هتدخل في فئة السجائر الشعبية واللي عايز يجي من الشركات الأجنبية بالتالي هما مش هينفع يبقى سعرهم قليل ولازم يبقى أعلى من السجائر اللي عندي 50%".