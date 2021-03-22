مصر تعتزم إنتاج لقاح "سينوفاك" الصيني على أراضيها

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ، أن القاهرة ستتسلم دفعات من لقاحات فيروس كورونا من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال (جافي) ضمن اتفاقية (كوفاكس) خلال الأيام القليلة القادمة، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" المصرية.

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وأشارت إلى أن سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفارم" الصينية لشراء جرعات من اللقاح، مؤكدة قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من جرعات لقاح فيروس كورونا لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

وقالت الوزيرة إنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفاك" الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة "فاكسيرا" تمهيدا لبدء التصنيع في مصر والتصدير للدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن هناك 17 لقاحا صينيا في طور الأبحاث الإكلينيكية لإنتاج مزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد، معلنة عن سعي مصر للمشاركة في التجارب الإكلينيكية لتلك اللقاحات في مرحلتها الثالثة من أجل الإنسانية.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أمس الأحد، إن "مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا"، موجها تحذيرا إلى المصريين بتوخي الحذر.

وأضاف: "عدينا من الموجة الأولى والثانية بخير وإن شاء الله هنعدي من الثالثة بس لازم نخلي بالنا"، مؤكدا أن "مصر تعمل على اللقاحات والتطعيم بشكل مستمر، إلا أنه يبقى حرص المواطن للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، عن خروج 445 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة، فيما أوضحت أنه تم تسجيل 647 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 41 حالة جديدة.