القبض على سائق جزائري دهس شرطيا ولاذ بالفرار... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - حيث قام شرطي يقود الدرّاجة النارية بتصوير الحادثة أثناء عملية ملاحقة السائق المتهور، في أحد أحياء العاصمة الجزائر، وإيقافه.

ونشر حساب "الموتار المخفي" على صفحة "فايسبوك" الواقعة التي تم تسجيلها في العاصمة بفضل كاميرا مثبتة على إحدى الدراجات النارية.

ويظهر المقطع كيف أن سائق السيارة رفض الانصياع لأوامر الشرطي قبل أن دهسه، لتتم ملاحقته فورا وإيقافه عند أول حاجز أمني.

وأثار الحادث استنكار المتابعين الذين طالبوا بفرض عقوبة على السائق المتهور.

ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد قررت محكمة بئر مراد رايس، في العاصمة الجزائر، تأجيل محاكمة السائق الذي دهس الشرطي، إلى 29 مارس/ آذار الجاري، مع الأمر بالإيداع.

وجاء قرار التأجيل بطلب من المتهم الذي وجهت له تهم التعدي بالعنف على رجال الأمن، وعدم الامتثال لإنذار التوقف.