في ظل أزمة سد النهضة... مصر تكشف عن نصيبها من مياه النيل خلال العام الماضي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "مصراوي"، اليوم الاثنين، عن الجهاز، أن حصة البلد العربي من مياه النيل بلغت 55.5 مليار متر مكعب تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية المصرية لعام 2019-2020.

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يأتي الإعلان عن حصة مصر في مياه النيل، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مع إثيوبيا على خلفية بناء الأخيرة لسد النهضة على أحد روافد النيل.

وأشار الجهاز إلى أن كمية المياه الجوفية العميقة والأمطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية بالدلتا بلغت نحــو 25.56 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل 31.5%من جملة الموارد المائية في العام ذاته، بنسبة نقص قدرها 0.5% عن العام السابق.

وبحسب الجهاز، فقد بلغت كمية المياه النقية التي أنتجتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 11 مليار متر مكعب خلال عام 2019-2020 بنسبة زيادة 22.5% عن العام السابق له.

وذكر جهاز الإحصاء أن كمية المياه التي تم بيعها بلغت 8.5 مليار متر مكعب في نفس العام مقابل 6.41 مليار متر مكعب عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.

وعن كمية المياه المستهلكة في الشرب، ذكر الجهاز أنها بلغت 11.53 مليار متر مكعب في العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 7.8 % عن العام السابق له.