كيف تتجلى العلاقات بين روسيا ومصر في مجال الرياضة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال صبحي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "على مستوى القيادة السياسية لمصر وروسيا هناك علاقة متينة وهذه القوة في العلاقات تنعكس أيضا بوضوح بين الشعبين ليس فقط على المستوى التاريخي ولكن الحاضر أيضا يشهد نشاطا هاما وقويا في العلاقات بين البلدين، وهناك تبادل للخبرات والنشاطات بين البلدين".

وأضاف صبحي "نحن في الشباب والرياضة نجري الآن مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة في روسيا وتتضمن الكثير من الأنشطة الرياضية على مستوى الفرق والمعسكرات وتبادل الخبرات الفنية وأيضا على مستوى التبادل الشبابي بين البلدين".

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كما أكد صبحي أن "التبادل الشبابي بين البلدين مهم جدا للأجيال الجديدة من شباب البلدين حتى نضمن مستقبل العلاقات بين مصر وروسيا والتي ستتحمل مسؤوليتها هذه الأجيال".

وكان وزير الشباب والرياضة المصري استعرض، الشهر الماضي، مع السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إمكانات تعزيز علاقات التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين مصر ودولتي روسيا وبيلاروس في إطار برامج التعاون المشتركة مع البلدين.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، تناول اللقاء، الحديث حول أبرز البرامج التي يجرى العمل على تنفيذها ضمن عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا والذي ينفذ لأول مرة في تاريخ البلدين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، التعاون المثمر بين مصر ودولتي روسيا وبيلاروس في مجالي الشباب والرياضة، وأشار إلى الحرص على تعميق التعاون على المستويين الشبابي والرياضي، وتبادل الخبرات على صعيد الصناعات الرياضية مع الجانب الروسي.