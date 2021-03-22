الصحة المصرية: توفير لقاحات كورونا لمن سيؤدون فريضة الحج

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وقالت الوزيرة إن الدولة ستوفر لقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين سوف يؤدون فريضة الحج خلال موسم الحج الحالي.

كما أعلنت عن استعداد مصر للموجة الثالثة من فيروس "كورونا"، بقولها إن: "الاستعداد في مصر للموجة الثالثة من فيروس كورونا، جاء اعتمادا على دروس من الموجتين الأولى والثانية، ونسق مع المديريات والهيئات للتنسيق والمراجعة اليومية لكل الاحتياجات وتانجات الأكسجين والأدوية والأطقم الطبية، ومدى التزامها وتدريبها".

وأكدت الدكتورة هالة زايد، "تسجيل لقاحات فيروس "كورونا" في مصر من "ساينوفارم"، و"استرازنيكا، و"سبوتنيك"، وقريبا ستسجل شركات أخرى بعد مراجعة بيانات الأبحاث الإكلينيكية، مجانا بدون أي رسوم، ما يتيح مصادر متعددة من اللقاحات.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أمس الأحد، إن "مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا"، موجها تحذيرا إلى المصريين بتوخي الحذر.