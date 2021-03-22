التعليم تعلن عن استفتاء حول توقيت بدء الدراسة في رمضان

الكويت - هبة التوبجي - نشرت وزارة التعليم اليوم الاثنين استفتاءً حول التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وفقا لـ”الرياض”

حيث قالت وزارة التعليم في تغريدة موجهة إلى أولياء أمور الطلاب والطاليات “ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟.. نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور:

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx “.