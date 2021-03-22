فهم المقاصد أولاً

الكويت - هبة التوبجي - لكي نُحسن تطبيق الدين ولكي يسع الجميع علينا أولاً أن نفهم ونعي ماهي المقاصد من وراء الأحكام بوجه خاص والدين بوجه عام ؟

لنأخذ مثالاً واحداً لكي تتضح الصورة، في الدين الإسلامي هناك ركن من أركان الإسلام وذو مقاصد اجتماعية واقتصادية كثيرة الا وهو الزكاة ذلك الركن يتحايل عليه البعض ويتشدد فيه آخرون فأين المقاصد الشرعية لذلك الركن سواء كان الطرف متحايلاً أو متشدداً، لا يمكن أن تتحقق المقاصد الشرعية لذلك الركن فالمتحايل لن يؤدي ماعليه والمتشدد سيترك منتجات أو مصارف ذات أولوية ويذهب إلى التمسك بآراء محددة تحدد المصارف والمنتجات التي تجب فيها الزكاة، إذاً لا مقاصد يراها ويشعر بها المسلم من وراء ذلك الركن الذي يقترن في القرآن الكريم بالصلاة لعظم شأنه فهو حق للعباد كما أن الصلاة حق لله وهنا اقتران بين حق الله وحق عبادة ومجالُ واسع للتدبر والتأمل في ذلك..

لا يمكن تطبيق أحكام الإسلام التي فيها صلاح للمجتمعات من دون فهم مقاصدها، ولكي نفهم مقاصدها علينا أولاً التحرر من عقدة النقل والبدء بإعمال العقل عبر آلية التفكير والتدبر والتمعن في النصوص الشرعية، وهذا لا يعني رفض قراءات الأوائل الذين اطالوا النظر والتمعن بل يعني تفعيل دور العقل لتكون الرؤية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالترديد والحفظ دون أن يكون للعقل دورُ في الاستنباط والتحليل والفهم الذي لا يخالطه شك..

فهم المقاصد ليس حكراً على العلماء بل يتوجب على كل مسلم أن يفهم المقاصد ويقف عليها وهذه ميزة إسلامية فلا كهنوت في الإسلام، نحتاج نحن المسلمين إلى ثورة فكرية عقلية معرفية ثورة في الفهم والتفكير والبحث والتأمل ولعل أولى الخطوات تكمن في التركيز على أهمية العقل وإشاعة ذلك في أوساط المجتمعات فأنت عندما تُفكر فأنت إذاً حي، وعندما تكون حي فأنت إذا ستكون بمأمن من الاستغلال والاستغفال والخديعة..

الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنى والربا الخ القائمة جميعها محرمات بنصوص واضحة وصريحة ولكل منها مقصد يعلمه الله ومن رسخ في التفكير والاستنباط، إذا علمنا الحكمة والمقصد فإننا سنعبد الله حق عبادته كيف لا والعقل والروح ستكونانِ أقرب إلى الحقيقة والحكمة البالغة من الدين الإسلامي بكافة تفاصيلة التي فيها الرحمة للناس أجمعين ..

كتبه

رياض عبدالله الزهراني