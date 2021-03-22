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شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ استفتاءً لأولياء الأمور عن موعد الدراسة في رمضان.. رابط التصويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم ، مساء اليوم الإثنين، بدء استفتاء لأولياء الأمور عن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.
ونشر حساب الوزارة الرسمي تغريدة بعنوان “استفتاء” جاء فيها: ”ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟”.
وأضافت الوزارة مخاطبة أولياء الأمور: “نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول علىموقع نور.
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