شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تبدأ استفتاءً لأولياء الأمور عن موعد الدراسة في رمضان.. رابط التصويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم ، مساء اليوم الإثنين، بدء استفتاء لأولياء الأمور عن التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر حساب الوزارة الرسمي تغريدة بعنوان “استفتاء” جاء فيها: ”ما التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية؟”.

وأضافت الوزارة مخاطبة أولياء الأمور: “نأمل تصويت أولياء الأمور على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول علىموقع نور.