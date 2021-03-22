شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 109 وفيات بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة هناك قبل نحو عام.

وبالأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 88 وفاة و8789 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5876 وفاة 535455 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 3813 في محافظة العاصمة عمّان، 1243 في محافظة إربد، منها 53 في الرمثا، 674 في محافظة البلقاء، 589 في محافظة الزرقاء، 465 بمحافظة مأدبا، 385 في محافظة العقبة، 370 في محافظة المفرق، 352 في محافظة جرش، 351 في محافظة عجلون، 349 في محافظة الكرك، 111 في محافظة الطفيلة، 87 في محافظة معان، منها 23 في البترا.